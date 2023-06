Mieke heeft weer grip op haar geld dankzij schuldhulpmaatje Jan Louis: ‘Mijn reddende engel’

Alwéér een hete zomer met verkeers­hin­der in Arnhem; 7 grote klussen aan doorgaande wegen

Het wordt, net als in 2022, puzzelen voor de weggebruiker in Arnhem deze zomer. Tijdens de schoolvakantie in juli en augustus staat een reeks wegwerkzaamheden gepland op belangrijke doorgaande wegen, soms wekenlang. En dan gaat Rijkswaterstaat ook nog eens aan de slag op de A12.