Mientje in zak en as omdat papegaai Chico de vleugels nam

,,De hond van de buren kwam langs, daarop sloeg mijn hond aan en die kreeg zelf de achterdeur open. Ik erachteraan, maar daarbij is de deur niet goed dichtgevallen", zegt Patrick Meulendijks, de partner van De Jong. ,,En toen we een paar minuten later weer rustig aan de koffie zaten, misten we ineens Chico. Die dacht waarschijnlijk ‘aan dit spelletje moet ik meedoen’ toen ze mij kort daarvoor achter de hond aan zag rennen.”

De vrouwtjespapegaai vliegt altijd vrij rond in huis en dat gaat al bijna drie decennia goed; tot deze vrijdag dus. ,,Mientje is echt in zak en as. We gaan steeds naar buiten om te fluiten, want ze moet ergens in de buurt zijn. Ook hebben we hier in Presikhaaf flyers opgehangen; zelfs in het winkelcentrum.”