Mieze beweegt zich weer door de underground; ‘Dat is al heel lang echt mijn ding’

Om voedsel schooiende Bulgaren in België zetten justitie op spoor 51-jarige Arnhemmer

Een 51-jarige Arnhemmer zit in België in de cel op verdenking van mensenhandel door ‘economische uitbuiting in de pluimveesector’. Dat melden Vlaamse autoriteiten. De slachtoffers verbleven in een vervallen vakantiehoeve.