Mike Pröpper geniet van studietrip naar Oeganda ondanks falende camera’s: ‘We zochten zoogdieren in alle maten, van olifanten tot eekhoorns’

Pröpper was in Oeganda voor zijn studie bos- en natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. ,,Ik heb voor die studie gekozen na een reis met een vriend naar Gambia”, vertelt de 25-jarige Arnhemmer. ,,Zijn familie woont daar en we hebben veel tijd met hen doorgebracht. Dat was een geweldige ervaring. Afrikanen zijn fantastische mensen. Heel vrolijk en positief en tevreden met bijna niets.”

,,Toen ik terugkwam, besloot ik me in te schrijven bij bos- en natuurbeheer, eigenlijk vooral om een keer terug te kunnen naar Afrika. Ik heb onderzoek gedaan naar zoogdieren in verschillende stadia van bosontwikkeling. In Oeganda wordt veel oerwoud gepland en er zijn dus wouden van alle leeftijden. We zochten zoogdieren in alle maten, van olifanten tot eekhoorns. Dat moest wel, want anders had ik zo weinig te tellen gehad.”