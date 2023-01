Miljoenenbedrag voor verbeteren van de Rijn: plastic opruimen, vis uitzetten en aanleg van een rivierbos

Pleidooi tegen ‘eigen inwoners eerst-principe’ bij huurwoning zwelt aan: Arnhem, Rheden en Renkum delen oproep

ARNHEM - Geef geen voorrang aan eigen inwoners bij de verdeling van sociale huurwoningen. Met die oproep komen gemeentebesturen in Arnhem en omgeving nu. Niet alleen in de richting van raadsleden, maar ook in die van andere gemeenten in de regio die er wél wat voor voelen.

7:02