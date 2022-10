Minderjarige meisjes rijden tegen het verkeer in op John Frostbrug; twee vrouwen gewond naar het ziekenhuis

Met video ‘Grootste mosselpan ter wereld’ strijkt neer in Arnhem: ‘Leeg is die al 1100 kilo zwaar’

ARNHEM - Het is smikkelen en smullen geblazen uit ‘de grootste mosselpan ter wereld’ in Arnhem. Groothandel Sligro heeft het gevaarte in huis gehaald om de entree voor de klanten bij de vestiging aan de Driepoortenweg culinair op te vrolijken.

7 oktober