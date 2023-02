Minima krijgen in Arnhem geen afdankertje meer bij kapotte wasmachine, maar nieuw en zuinig exemplaar

Arnhemmers met een laag inkomen van wie de wasmachine of koelkast het begeeft, krijgen in elk geval de komende twee jaar van de gemeente een nieuw, energiezuinig model. Voorheen ontvingen ze in die situatie een vergoeding om een tweedehands machine mee te gaan kopen. Het gaat om een proefproject.

Het stadsbestuur wil ook minima in staat stellen om te verduurzamen en hoopt via de pilot ook een bijdrage te kunnen leveren aan het omlaag brengen van de energienota. De opgelopen kosten van elektriciteit en ook aardgas zijn met name voor mensen met een laag inkomen een probleem.

De proef ‘helpt bij een lagere energierekening, juist daar waar het nu zo hard nodig is’, meent Mark Lauriks, Arnhems wethouder Bestaanszekerheid. ,,In Arnhem willen we graag dat iedereen een stap kan zetten naar een duurzame toekomst. Door energiezuinig witgoed voor inwoners met een laag inkomen te vergoeden, kunnen ook zij die stap vooruitzetten.”

Alleen vergoeding als repareren niet meer kan

De proef gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober vorig jaar en duurt tot 1 januari 2025. Bij gebleken succes kan de regeling definitief worden ingevoerd, kondigt de gemeente Arnhem aan. Overigens wordt een nieuwe koelkast of wasmachine, die minimaal energielabel D moet hebben, alleen vergoed als reparatie van het oude apparaat niet meer mogelijk blijkt.

Arnhem is niet de enige gemeente die minima wil voorzien van energiezuinig witgoed. Begin deze maand maakte Rheden bekend dat mensen met een laag inkomen een tegoedbon van maximaal 650 euro kunnen krijgen voor een nieuwe, zuinige koelkast of wasmachine. In Renkum wordt nog nagedacht over een regeling om minima tegemoet te komen.

