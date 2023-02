Minister staat Gelderland niet toe wolf te verjagen, maar begrijpt zorgen om roofdier wel

De provincie had minister Christianne van der Wal van Natuur gevraagd om meer mogelijkheden om wolven te verjagen. Op dit moment kan de provincie niet zomaar ingrijpen als een van de naar schatting 41 wolven in de provincie gevaarlijk gedrag vertoont.



Dat begint problematisch te worden, stelt de provincie. Zo zit de provincie in haar maag met een schijnbaar tamme wolf op de Hoge Veluwe. Dat dier met paintballgeweren verjagen wordt door de rechter echter niet toegestaan.

Andere wetten om dit wél mogelijk te maken, komen er voorlopig niet. De minister wil eerst een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over het samenleven van mensen en wolven in Nederland afwachten. De raad moet daarvoor een brede maatschappelijke dialoog organiseren en verkennen hoe de verschillende standpunten over de wolf liggen. De dialoog is volgens Van der Wal nodig om verdere verharding van het debat te voorkomen.

Status wolf onderzoeken

Van der Wal schrijft dat ze de zorgen over de wolf begrijpt. ,,Maar ik heb een verantwoordelijkheid voor de natuur in Nederland en ik wil helpen om de verrijking van onze natuur, die de wolf is, te behouden. Ik vind het niet verstandig vooruit te lopen op de dialoog en het advies van de RDA”, laat ze Gelderland weten.

Van der Wal vindt dat in Nederland samenleven met de wolf mogelijk is. ,,We moeten manieren vinden om samen te leven met de wolf in een klein land, waardoor wolf, mens en dieren die gehouden worden dicht op elkaar leven.” In het gevraagde advies van de RDA moeten onder meer angstgevoelens voor de wolf en bescherming van vee tegen de wolf aan de orde komen. Als uit het advies blijkt dat een heroverweging van de beschermde status van wolven gerechtvaardigd is, gaat de minister onderzoeken of en hoe dat kan.

