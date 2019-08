Minuut stilte voor Curovic voor aanvang van Vitesse - PEC Zwolle

Column ‘Misschien moet ik stilte-dj worden’

11:07 Meer nog dan van muziek houd ik van stilte. Het meest geniet ik van de ongemakkelijke stilte, tenminste, wanneer ik die zelf creëer. Gewone stilte is ook lekker. Misschien is er een stiltetekort in de wereld. Het zou veel ruzie en commotie schelen, als mensen vaker zwegen en – in plaats van naar de eigen onderbuik – eens luisterden naar hun hersenen.