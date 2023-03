Mishandelde Vitesse-steward breekt in rechtszaal: ‘Waar gaan we heen met de maatschappij?’

Een van de twee stewards die vorig jaar mei tijdens een wedstrijd van Vitesse in stadion GelreDome zwaar werd mishandeld, hield dinsdagmiddag voor het gerechtshof een emotioneel betoog over supportersgeweld: ,,Er zitten gezinnen met kinderen in GelreDome, beseffen we dat nog wel?”