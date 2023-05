Misschien was het wel een oude slak in dat zakje sla. Die zijn namelijk dol op een groen blaadje

Slang in de sla en plakjes gesneden muis: ook zij vonden ineens een ongenodig­de gast tussen de etenswaren

Florence van Huissteden uit Driel stond vorige week kokhalzend haar lunch te maken. In een zakje jonge bladsla van de Aldi in Elst bleek een slak inclusief slakkenhuis te schuilen. Maar zij is lang niet de enige die een smerige vondst deed tussen de etenswaren...