Mogelijk explosief gevonden bij lunchroom in Arnhem, draadjes steken uit pakketje

Benjamin overladen met reacties na viralvideo met gravin Eloise: ‘Waren net zo verbaasd als de kijker nu’

Een video waarop gravin Eloise van Oranje ingrijpt bij een racistisch gesprek op een terras in Amsterdam gaat sinds maandag viral. De reacties stromen binnen bij de Arnhemse Benjamin Beernink, maker van het programma In your face. ,,Het was zo’n unieke kans om haar te testen.”