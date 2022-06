Mojo over concert Iron Maiden in GelreDome: Grote drukte verwacht op wegen rond Arnhem

De organisator raadt fans aan in de buurt van Arnhem de navigatie uit te zetten en de borden te volgen met daarop ‘Arnhem/GelreDome’, ‘P-GelreDome’ of ‘P-Eagles’. De bezoekers zouden dan vanzelf op de juiste parkeerplaats belanden.

Grote namen treden na twee jaar stilte weer op in GelreDome en Goffertpark, én er is een afscheid

Verkeerschaos rond concert Elton John

Mojo doet de oproep naar aanleiding van de verkeerschaos rond het concert van Elton John. Met name de parkeerplaats bij Burgers’ Zoo zorgde voor veel verkeersstremmingen.



Bussen die de bezoekers naar Gelredome zouden brengen liepen vast in de files voor de dierentuin. Hierdoor kwamen veel fans te laat bij het concert van de Britse popartiest.



Bij de Amerikaanse rockband Eagles een week later waren de problemen gering. De parkeerplaats bij Burgers’ Zoo is inmiddels niet meer in gebruik voor concertgangers. Alle bezoekers met een auto werden opgevangen op parkeerplaatsen in Arnhem-Zuid.