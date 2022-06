Moluks sporttoernooi in Arnhem, met opening door Theo Janssen: ‘Trots dat wij dit mogen organiseren’

Anne Marie worstelt met spookbewo­ners op haar adres: ‘Niet te geloven, alweer’

Je inschrijven op een adres van een ander zonder dat de gemeente van tevoren controleert of dat in orde is. Dat kan in Arnhem, zo heeft Anne Marie Schrijver ontdekt. In 2018 werd ze voor het eerst geconfronteerd met de inschrijving van een wildvreemde bewoner op haar adres. Vorige week was het opnieuw raak. ,,Weer iemand die plotsklaps op mijn adres woont.”

22 juni