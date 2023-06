Molukse militairen krijgen erkenning van hun leed: ‘Dit is hard nodig, maar ook rijkelijk laat’

indebuurt.nl Heftige beelden: toen in Arnhem een windhoos over de Blauwe Golven raasde

Wat een weertje! Het regent dat het giet in Arnhem en er geldt code Geel. Maar zou het er vandaag net zo heftig aan toe gaan als in 2013? Dat jaar raasde er windhoos over de stad. En daar zijn beelden van. Kijk je mee?