‘Mooi dat Van Ginkel en Pröpper zijn herenigd bij Vitesse’

Geen alcohol in het spel bij aanvaring met pontje Looveer: politie gaat marifoon­ver­keer opvragen

Het eerste onderzoek naar de aanvaring tussen een binnenvaartschip en de veerpont Huissen-Loo, maandagavond, heeft uitgewezen dat er geen alcohol in het spel is. Daarom is de 21-jarige schipper uit Genemuiden niet aangehouden door de politie.

1 februari