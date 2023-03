Muisstil volleyballen met doven en slechthorenden: geen zoemer in de pauze maar flikkerende lichten

Zeshonderd in stilte sportende mensen. Zaterdag was er in Sporthal Valkenhuizen een volleybaltoernooi voor doven en slechthorenden. Het initiatief van de Arnhemse club Liever Sportiever is al ruim dertig jaar een begrip in ‘dovenland’: ,,Deze dag is een grote reünie.”

,,Welkom in de dovenwereld”, lacht Annaliese Bosveld van Liever Sportiever, de Arnhemse sportvereniging die deze zaterdag een groot volleybaltoernooi organiseert voor doven en slechthorenden. ,,56 teams: vermoedelijk zijn we vandaag met zo’n zeshonderd mensen.”

Ondanks de krioelende drukte is het stil in Sporthal Valkenhuizen. Toch wordt er volop gecommuniceerd, met rap bewegende handen, abracadabra voor zij die de gebarentaal niet machtig zijn. ,,Precies zo voelen wij ons in de wereld van de horenden”, zegt Bosveld (‘ben 50+’) nadat ze de hulp heeft ingeschakeld van Lieke Kool, Tolk Nederlandse gebarentaal.

Belgen en Oekraïners

Naast ons worden Belgische vlaggetjes op wangen geschminkt. ,,Er zijn drie teams uit België”, zegt Tesy Merkx (‘40+!’), ook lid van de vijfkoppige organisatiecommissie. ,,En we hebben twee teams met Oekraïense vluchtelingen uit Rotterdam.”

,,Deze dag is een grote reünie voor mensen uit de dovenwereld”, zegt Bosveld. ,,Ik zie zoveel bekenden hier.”

Volledig scherm Volleybaltoernooi voor doven en slechthorenden in Sporthal Valkenhuizen. © Gerard Burgers

,,Je hebt bijvoorbeeld ook het Sencity Festival, maar qua sport zijn we vermoedelijk het grootste doven- en slechthorende evenement van Nederland”, zegt Merkx. ,,Waarom volleybal? Dat is zo gegroeid”, zegt Bosveld over het lentetoernooi dat sinds 1989 gestaag is verworden tot een begrip.

Quote Dat is Ferdinand, die fluit heel hoog bij de volleybal­bond. Hij is zo gewend aan het fluitje, hij kan niet zonder Annaliese Bosveld , Liever Sportiever

Bosveld wijst naar de scheidsrechters en zegt: ,,Geen fluitjes!” Toch wordt er gefloten, door een grijze meneer in een T-shirt van de volleybalbond. Merkx, lachend: ,,Dat is Ferdinand, die fluit heel hoog bij de volleybalbond. Hij is zo gewend aan het fluitje, hij kan niet zonder.”

Volleybal én wijn

Als de speeltijd van de eerste wedstrijden erop zit, klinkt er geen zoemer, maar beginnen er lichten te flikkeren op de tribune. Kira van Schie (46) uit Haaksbergen heeft net haar eerste wedstrijd gewonnen, al is ze hier vooral voor de gezelligheid, gezien haar teamshirt met Wijnen! Wijnen! erop. ,,Ik doe mee met mensen die ik heb leren kennen op feestjes voor doven en slechthorenden. Wijnen! Wijnen! slaat op Chateau Meiland, waar we fan van zijn, en van wijn dus.”

Tesy Merkx vertelt dat er ook collega's van haar meedoen, een team van horende mensen. ,,Goed dat ze eens in onze wereld vertoeven, maar dat is geen doel op zich, hoor. Horende mensen kunnen niks fout doen in contact met doven of slechthorenden. Al is het wel fijn als je rúúússtig praat en ons goed aankijkt, zodat we iemands lippen kunnen lezen.”

Leuk, maar druk

,,Nee, dat is geen wereldtaal”, reageert Merkx, gevraagd naar gebarentaal. Lachend: ,,Je hebt zelfs dialect, Gronings bijvoorbeeld, daar begrijp ik niet veel van.”

Merkx vertelt dat ze qua gebarentaal nooit is uitgeleerd. Annaliese Bosveld knikt. ,,Er komen steeds nieuwe woorden bij. Corona of metoo bijvoorbeeld. De uitbeelding van nieuwe woorden wordt bedacht door het Nederlandse gebarencentrum.”

Het leren van een gebarentaal, zegt Bosveld, kan lastig zijn. ,,Sommigen hebben aanleg en leren het binnen een paar jaar, anderen nooit.” Dan worden Bosveld en Merkx weer in beslag genomen door bewegende handen, vragen van deelnemers. ,,Het is leuk, maar druk”, zegt Bosveld. Vanavond is er nog een afterparty annex gebarencafé bij Café Kroon in Arnhem. ,,Ik ga er wel heen, maar laat maak ik het niet.”

