Multimediaspektakel ‘Bridge to Liberation’ rond de Slag om Arnhem wankelt: is er nog wel toekomst?

in memoriam De man die Arnhems rosse buurt groot maakte, is niet meer

Tot zijn lichaam begon tegen te sputteren, probeerde Arnhemmer Rudy Kousbroek een eroscentrum in zijn woonplaats van de grond te tillen. Voor zijn ‘meisjes’, want zo noemde hij de prostituees uit de Dominicaanse Republiek die bij hem in het Spijkerkwartier een raam huurden. Ook al waren de meesten 50 jaar of ouder, het bleven zijn ‘meisjes’.

31 oktober