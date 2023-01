Musketiers verliest restant bij SEC, maar Padberg maakt rentree na zware hoofdblessure

MET VIDEO Boomstronk in de berm lanceert automobi­list in flauwe bocht; suv belandt op de zij

ARNHEM - De bestuurder van een suv moet woensdagmiddag flink geschrokken zijn toen hij op de Zijpendaalseweg in Arnhem in een flauwe bocht met twee wielen in de berm terecht kwam. Daar staat een stronk van een afgezaagde boom, die de personenauto vervolgens lanceerde.

