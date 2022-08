Na storm in glas water blijft GelreDome hooguit achter met reputatieschade

Wat was er ook alweer aan de hand bij Vitesse-Heerenveen op zondag 8 mei?

Zes rijen stoeltjes op de Zuid-tribune waren afgesloten voor publiek. In totaal ging het om zo’n negenhonderd plaatsen. Bij een extra veiligheidsinspectie was een ‘afwijking in de tribuneopbouw’ geconstateerd en omdat onduidelijk was wat dit voor de constructie betekende, mocht niemand dat deel van de tribune op.