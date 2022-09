Na streep door WK nu ook geen groot EK wielrennen in Gelderland

Droom van Gelders WK wielrennen alweer vervlogen: veel te duur

De droom van een groots WK Wielrennen in Gelderland kan alweer de prullenbak in. De beoogde organisatoren hebben samen met wielerbond KNWU geconcludeerd dat het plan te onzeker en vermoedelijk ook te duur is. Apeldoorn zou er een prominente rol in gaan spelen: Omnisport was in beeld voor het baanwielrennen.

