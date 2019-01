Na tien jaar excuses en vergoeding inspectie voor oud-chirurg Rijnstate

Een melding over de werkwijze van Van Loon door het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate uit 2008 werd niet onderzocht en bleef jaren in de lucht hangen. Van Loon werkte van 1991 tot en met 2007 in Rijnstate als chirurg en opereerde kinderen en volwassen met misvormde ruggen. Eind 2007 vertrok hij met een gouden handdruk bij Rijnstate na een conflict over de behandelingen bij volwassen patiënten. Die zouden experimenteel zijn.

Fout op fout

Van Loon zegt dat de aantijgingen gaan over de operaties waarbij hij ruggenwervels vastzette én bot weg haalde om een rug weer recht te zetten. Zijn adviseur André Soeterbroek: ,,De halve wereld deed deze operaties. In het buitenland, maar ook elders in Nederland.” Beiden begrijpen niet wat er mis mee was. Maar Rijnstate liet de werkwijze van Van Loon in 2008 onderzoeken door twee Groningse hoogleraren. Hun eindrapport werd naar de inspectie gestuurd die daarop een onderzoek aankondigde. Van dat onderzoek kwam het niet en de inspectie stapelde fout op fout, erkent ze zelf. Er werd nauwelijks actie ondernomen om de melding te onderzoeken en ondanks dat er geen onderzoeksresultaten waren, werd in 2010 door de inspectie gezegd dat het tuchtcollege zou worden ingeschakeld. In 2011 kwam er een eindrapportage dat zowel door Rijnstate als door Van Loon niet werd onderschreven, waarna het werd ingetrokken.

Punt

Later dat jaar zette de inspectie een punt achter het dossier van Van Loon. Ze stelde vast dat er geen aanleiding was voor nader onderzoek vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid of verantwoorde zorg. Het dossier werd afgesloten ‘zonder gedegen onderzoek, zonder conclusies, zonder oordeel en zonder rapport’, schrijft de inspectie in de excuusbrief aan Van Loon.



De Oosterbeekse arts is dolblij met de brief en beschouwt die als eerherstel na tien zware jaren. Hij wil nu met Rijnstate in gesprek en hoopt ook daar op excuses. Soeterbroek: ,,We willen ook weten wat er is gebeurd en of Rijnstate geleerd heeft van de situatie.” Verder hopen ze op ‘een gebaar’, ofwel een vergoeding. ,,Ze hebben wel zijn leven verkloot.”



Rijnstate zegt dat het ziekenhuis niets verkeerd heeft gedaan en voelt er niets voor om excuses aan te bieden. ,,De hoogleraren hebben tien patiëntendossiers gelicht waarvan bij negen is vastgesteld dat diagnose en behandeling niet juist waren”, zegt woordvoerster Maaike de Ridder. Aan de betreffende patiënten zijn schadevergoedingen uitgekeerd.