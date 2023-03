Na zeven lange jaren ziet Anwar zijn moeder weer: ‘Mijn zoon heeft een heel nieuwe taal geleerd, en ik was er niet bij’

Anwar burgert in Op date met je moeder na zeven lange jaren

Ik voel me als een gevangene die de dagen tot zijn vrijlating aftelt. Nog maar 28 nachtjes slapen en dan is het zover. Het ticket voor mijn moeders vlucht naar Arbil, de hoofdstad van de Koerdische autonome regio in Irak, is geregeld. Haar visum is verleend.