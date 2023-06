Naast woningen ook een bedrijfspand van 3.600 vierkante meter op De Ploen: Van Amerongen verhuist

COLUMN REMCO KOCK Bemuswor­ding in tijden van klimaatop­war­ming: hoe de mussen ’s zomers niet van de daken vallen

Ik fietste langs het huis van een kennis, het dak stond in de steigers. De kennis was buiten aan het praten met een van zijn mountainbike gestapte kale man. De kale man en de kennis bleken geen vrienden. Het dak dat werd geïsoleerd, volgens de kale man was het een project dat onmiddellijk stilgelegd moest worden. ,,Dat wordt pas na de zomer”, hoorde ik de kale man zeggen.