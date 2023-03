Nablus Sweets in de Steenstraat in Arnhem sluit na 10 jaar voorgoed de deuren

Verbouwd kantoor in Arnhem wordt te vroeg verhuurd: gemeente vindt pand nog niet brandvei­lig

Veertig huurders die onlangs hun intrek hebben genomen in een omgebouwd kantoorpand in de Arnhemse wijk Kronenburg, mogen daar officieel nog niet wonen. Het pand is nog niet brandveilig, laat de gemeente Arnhem donderdagmiddag weten, na een controle door de omgevingsdienst Odra.