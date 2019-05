Natuurbeschermers in de prijzen in Burgers’ Zoo in Arnhem

Elke winnaar kreeg in het Arnhemse dierenpark bovendien een geldbedrag van 50.000 euro. Het was vrijdag al de twaalfde keer dat de Nederlandse Stichting Future For Nature de awards uitreikte. Burgers’ Zoo is medeoprichter van de stichting en één van de belangrijkste sponsoren. De Amerikaanse natuurbeschermer Russell A. Mittermeier overhandigde dit jaar als eregast de prijzen.