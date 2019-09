Nederland gaat richting de honderd wolven, denkt wolvenboswachter Ruben

Op de Veluwe leven nu zo’n tien wolven. Dat zijn er 2 meer dan tot nu bekend was. Landelijk kan dat aantal best eens stijgen tot honderd stuks.

Boswachter Ruben Vermeer van Natuurmonumenten verwacht dat de populatie wolven in Nederland de komende jaren snel zal groeien. Enerzijds door nieuwe geboorten hier, anderzijds door de komst van nieuwe, jonge wolven vanuit Duitsland. Uiteindelijk zal het aantal wolven kunnen stijgen richting de honderd exemplaren in heel Nederland, zo schat hij in.

De hoort er gewoon bij

Op dit moment leven op de Veluwe zo'n tien wolven. Waar ze precies zijn gespot, houdt Vermeer geheim. Te veel pottenkijkers kan de beesten afschrikken, waardoor ze mogelijk weer terugkeren naar Duitsland. Natuurmonumenten wil die vlucht graag voorkomen. ,,We weten dat ze het hier goed hebben en we zijn hartstikke blij dat ze terug zijn. De wolf hoort er gewoon bij in de hele voedselpiramide.‘’



Vermeer wil wel kwijt dat op 'de Noordelijke Veluwe' een wolvenpaar op dit moment vijf welpen grootbrengt. De overige wolven op de Veluwe zijn zogeheten 'lonely rangers'. En ja, zij zijn ook op 'de Zuidelijke Veluwe', waartoe de Posbank bij Rheden hoort, gespot.



In Duitsland zijn de afgelopen jaren heel veel wolven geboren. Als de jonge dieren drie jaar oud zijn, gaan ze aan de wandel om op een nieuwe plek een wolvenfamilie te stichten.

Quote Tot nu toe moet ik het doen met sporen van wolven. En ik heb er een horen huilen

Aanwas vanuit Duitsland

Volledig scherm © Getty Images Volgens Vermeer trekken de jonge wolven momenteel vooral richting Denemarken. Maar hij verwacht dat ook Nederland de komende tijd te maken krijgt met die aanwas vanuit Duitsland.



,,Als wij de juiste maatregelen nemen, kan de wolf een blijvertje worden in Nederland'', zegt Vermeer. Daarmee bedoelt hij vooral dat instanties als Natuurmonumenten er voor moeten zorgen dat de wolf voldoende prooidieren kan bemachtigen en het risico op predatie van schapen moet proberen te verkleinen.



Daarvoor moeten maatregelen genomen worden als extra rasters, eventueel met stroom erop, en bijvoorbeeld speciale waakhonden. Natuurmonumenten ondersteunt daarin met voorlichting op preventie en het uitdragen van de noodzaak van schadevergoedingen voor veehouders.





Geen wolf in levende lijve

Vermeer heeft al foto's gezien van een wolf op Nederlands grondgebied met een reekalf in zijn bek. ,,Maar ik heb zelf nog geen wolf in levende lijve waargenomen. Tot nu toe moet ik het doen met sporen van wolven. En ik heb er een horen huilen."

Het lijkt er tot nu toe op dat de wolf de Veluwe tot favoriet gebied heeft verklaard. Dat daar ooit honderd wolven zullen leven, hoeft volgens Vermeer niet te leiden tot problemen.