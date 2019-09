Negen voormalige Nederlandse SS’ers krijgen nog een Duits pensioen

Onder die groep bevinden of bevonden zich ook veteranen van de Slag om Arnhem, zo stelt militair historicus Jasper Molenaar, die bezig is met baanbrekend onderzoek naar de cruciale rol van Nederlandse collaborateurs tijdens de Slag om Arnhem.

Het pensioen ontvangen de negen Nederlanders van het Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Keulen, dat verantwoordelijk is voor uitkeringen die voortkomen uit het zogeheten Bundesver­sorgungsgesetz voor mensen waaraan de Duitse staat verplichtingen heeft.

Van 34 naar 5

In Nederland ontstond dit voorjaar enige opschudding, toen de NOS meldde dat 34 voormalige Waffen SS’ers de uitkering kregen. Later werd dit aantal, na een verklaring van de LVR vanuit Keulen, teruggebracht naar 5.

De LVR heeft de gegevens voor deze krant ‘geactualiseerd’. Woordvoerder Karin Knöbelspies komt na onderzoek tot een getal van negen Nederlanders. Alle negen gevallen zijn inmiddels onderzocht. Er is geen enkele grond gevonden om de uitkering voor die mensen in te trekken, zo geeft de woordvoerder.

Mensenrechten geschonden

Er zijn geen bewijzen gevonden dat de negen zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Sinds 1998 is in Duitsland een wet van kracht die intrekking mogelijk maakt als wordt aangetoond dat betrokkene mensenrechten heeft geschonden in de nazitijd. Het lidmaatschap van de SS alleen is volgens de Duitse wet geen reden om de uitkering in te trekken.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden circa 25.000 Nederlanders vrijwillig in de Waffen SS.