Nieuw donorschandaal spermakliniek Oosterbeek: kinderen uit één gezin blijken meer vaders te hebben

Ervaren horecaman Kenan neemt ‘begrip in de regio’ De Vereniging over na faillisse­ment

Kenan Özdemir (51), uitbater van ’t Hemelrijck in Andelst, had jaren geleden al zijn oog laten vallen op De Vereniging. Na het faillissement van de befaamde horecazaak in Elst greep hij zijn kans. De heropening staat gepland in juli. ,,Ik kan niet wachten om zeven dagen per week open te zijn.”