Nieuw in Arnhem! Bij Eren en Mustafa haal je 'een soort baklava maar dan met kaas'

indebuurt.nlSmulpapen opgelet! Bülent Börekçilik is een nieuwe Turkse bakkerij aan de Hommelseweg in Arnhem. Of ja, Turkse bakkerij… Eren Demirci (27) en zijn compagnon Mustafa (24) maken en verkopen börek. Verwacht krokant deeg, roomboter en véél kaas.

Wandel je vanaf de Sonsbeeksingel omhoog de Hommelseweg in, dan komt de geur van kaas en boter je tegemoet. Hij komt uit de keuken van Eren en Mustafa, waar ze börek maken. Sommigen kennen deze Turkse lekkernij misschien als een deegrol met spinazie en fetakaas, maar de börek van deze heren is anders. Eren vertelt: ”Mustafa en ik proefden deze variant vorig jaar voor het eerst. We vonden de smaak en textuur zó lekker dat we zelf börek wilden gaan maken en verkopen.” Ze openden begin februari 2023 een filiaal van keten Bülent Börekçilik in Arnhem.

Krokant deeg met smeuïge kaas

Bij binnenkomst in de zaak staat er een grote ronde pan op het fornuis. Eren zegt: ”De börek op deze plaat moet nog eventjes garen. Als je tijd hebt krijg je het supervers.” Hij legt uit dat börek een soort baklava is, maar dan met kaas in plaats van suiker en noten. ”We bereiden het op dezelfde wijze. Heel dun deeg gaat laagje voor laagje op een grote ronde plaat. De laagjes bestaan uit filodeeg, kaas en roomboter. We bakken het geheel op laag vuur waardoor het deeg krokant wordt en de kaas smeuïg.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Mustafa (links) en Eren (rechts) © indebuurt Arnhem

Een showtje geven

De plaat op het vuur is bijna klaar. Eren wijst erop dat de chef een demonstratie geeft voordat de börek in doosjes gaat om verkocht te worden. ”Hij geeft een showtje om te laten zien hoe smeuïg de kaas is.” Enthousiast voegt hij eraan toe: ”Je mag filmen als je wil!” De chef verdeelt de grote, ronde börek in gelijkmatige, vierkante stukken. Hij schept een aantal stukjes op een spatel en tilt die langzaam omhoog. De gesmolten kaas loopt draderig uit het krokante deeg.

Lees verder onder de video >

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Turkse thee en huisgemaakte limo

Eren geeft een stukje om te proeven. Hij brengt ook een glaasje Turkse thee en een beker huisgemaakte limonade. Hij vertelt dat je de börek met kleine pepertjes eet. Een soort jalapeño’s. Die geeft hij erbij en waarschuwt: ”Deze zijn wel pittig. Ik weet niet of je daar tegen kan, dus let op.”

Nieuwsgierig naar börek

Als je het hapje ook wilt proberen, heb je keuze uit drie formaten doosjes om mee te nemen. Een klein doosje met vier stuks kost vier euro. Mustafa en Eren merken dat steeds meer Arnhemmers dat doen. ”Mensen zijn nieuwsgierig en het willen proberen. Daar zijn we blij mee, want we waren er niet zeker van of de gemeenschap börek lekker zou vinden en wilde eten. Soms moet je dat risico nemen.”

Bülent Börekçilik heeft 415 franchisefilialen in Turkije. Eren en Mustafa openden de eerste Europese vestiging. De ondernemers kozen voor Arnhem omdat ze in de stad wonen en er graag hun eigen zaak wilden hebben.

Altijd op de hoogte

Wil je graag als eerste op de hoogte zijn wanneer er nieuwe zaken openen in Arnhem? Houd indebuurt dan goed in de gaten via Facebook en Instagram, of schrijf je in voor de nieuwsbrief. indebuurt als ‘app’ op je telefoon zetten kan ook! Hier lees je hoe je dat doet. Heb je zelf een nieuwe zaak gespot? Wij horen dat heel graag! Deel jouw tips door te mailen naar arnhem@indebuurt.nl of vul dit formulier in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!