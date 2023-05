Nieuw in Arnhem! Winkel met designertassen van tassenmuseum Amsterdam

MET VIDEO Beschadig­de vloeren en geluids­over­last bij renovatie Arnhemse flats: ‘100 decibel in de kamer van je kindje, luider dan een drilboor’

Extreme geluidsoverlast, kapot laminaat en een toilet dat ineens kleiner is. De renovatie waar flatbewoners in de Arnhemse wijk Immerloo reikhalzend naar uitkeken, pakte anders uit. Velen houden hun mond, uit angst hun woning kwijt te raken. Maar twee bewoners niet: ,,Wij mogen hier boos over zijn.”