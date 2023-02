Nieuw Zevenaars carnavalsnummer uit een hele onverwachte hoek: ‘Effe gin tramalant’

Een ludieke actie die prima past bij carnaval in de gemeente Zevenaar, meent burgemeester Lucien van Riswijk. Hij is vaker te bewonderen in filmpjes rondom carnaval. Vorig jaar had hij een prominente rol in een filmpje over de sleuteloverdracht in Boemelburcht, zoals Zevenaar heet tijdens de carnaval.

Ook deze keer was hij de grote roerganger en schreef hij de tekst voor Iessel en Olde Rien, zij het op verzoek van de huidige wethouders.

,,Het feest leeft in alle kernen van onze gemeente. En ludieke actie als deze past daar in onze ogen prima bij. Even iets minder serieus. Effe gin tramalant. De zurgen aon de kant, zoals ook in de tekst meermaals terugkomt”, vertelt de burgervader.

Volledig scherm De Poldermannekes. Het Zevenaarse college van burgemeester en wethouder verandert komende carnaval in een muzikaal sextet. © Gemeente Zevenaar

Zevenaars zelfspot op Spotify

Het nummer zelf gaat over alle Zevenaarse kernen en de rivieren Rijn en IJssel die de gemeente omsluiten. Allerlei nieuwsonderwerpen en activiteiten komen aan bod in het nummer én bijgaande video, waar ook de nodige zelfspot in zit verweven. ,,Als college bezoeken we jaarlijks de pronkzittingen. Ook daar stellen de acteurs zich kwetsbaar op, met de nodige zelfspot. Dan moeten wij dat ook doen.”

Het dik vier minuten lange nummer is vanaf maandag te horen op de website en sociale mediakanalen van de gemeente Zevenaar. Wellicht binnenkort ook op de streamingsdienst Spotify.

Spelen ze ook live?

Van Riswijk hoopt dat het nummer komend carnavalsweekend veel wordt gedraaid bij de verschillende verenigingen en kroegen waar het feest der zotten gevierd kan worden.

Op de vraag of ze het nummer ook live spelen deze carnaval is de burgemeester helder: nee. ,,Ook al zouden we het willen, we zijn er komend weekend niet alle zes. Dus logistiek is het al onhaalbaar. Maar wellicht kom je ons in een van de kernen tegen en beginnen we spontaan een couplet mee te zingen", besluit hij met een knipoog.

