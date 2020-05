Nieuwe 112-meldkamer Apeldoorn gepasseerd: Gelderse ambulances en huisartsen beginnen eigen zorgcentrale

Het was de bedoeling dat in 2022 vanuit Apeldoorn straks alle spoedeisende hulp wordt aangestuurd voor Gelderland en Overijssel. De centralisten coördineren van daaruit de uitrukken van politie, brandweer en - zo was de bedoeling - van ambulances. Ambulanceritten moeten dan worden afgestemd met zeventien ziekenhuizen, 23 huisartsenposten en meer dan duizend huisartsen. Prima voor een traumaheli op weg naar een zwaar ongeval, maar voor de meeste ambulanceritten gaat dat niet werken, denkt Mac Honigh, de projectleider van de regionale zorgcentrale: ,,Dan moet je bijvoorbeeld met zeventien maatschappen cardiologie afspraken maken over hoe we patiënten behandelen.”

Schaal

,,In Gelderland-Zuid hebben we met de huisartsenpost Tiel andere afspraken dan met die in Nijmegen. Bijvoorbeeld over spoedrijden door huisartsen. Bij de ene doen ze dat wel en bij de andere niet. Als we opschalen naar Gelderland en Overijssel samen, moeten we ongelofelijk veel verschillende afspraken maken”, zegt Honigh.



,,Het kan niet anders of daarin worden fouten gemaakt. Met vier huisartsenposten kunnen we nog maatwerk leveren.” De ambulancediensten van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden gaan met geld van het ministerie van VWS met de huisartsenposten in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel een proef houden. Ook Pro Persona doet mee. Mogelijk sluit de thuiszorg later ook aan.