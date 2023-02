Nieuwe gemeentewerf voor de buitendienst van Renkum: zonder doolhof van materialen

De gemeentewerf op bedrijventerrein Veentjesbrug in Heelsum maakt plaats voor nieuwbouw. Het gebouw uit de jaren tachtig voldoet al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. ,,Om het onderhoud in de wijken goed te kunnen blijven doen, is nieuwbouw nodig”, zegt Joa Maouche, wethouder in Renkum.

De gemeente Renkum kent twee gebouwen vanwaaruit ambtenaren werken. Het gemeentehuis in Oosterbeek en de gemeentewerf naast het afvalbrengstation van ACV in Heelsum. Vanuit dat laatste gebouw werken ambtenaren in de buitendienst. Die houden zich voornamelijk bezig met groen.

‘Veel oude bomen’

Dat werk is steeds uitgebreider geworden, zegt wethouder Maouche. ,,Vroeger ging groenbeheer over grasmaaien en perken aanharken. Nu gaat het ook over hoe we met klimaatverandering omgaan en hoe we samenwerken met bewonersinitiatieven. Er is meer aandacht voor biodiversiteit. Bovendien hebben we veel oude bomen in onze gemeente staan. Als we die willen behouden, zullen we moeten investeren.”

Er werken op de gemeentewerf daarom meer mensen dan in de jaren tachtig toen het gebouw er kwam. ,,We hebben bovendien heel bewust de mensen van de sociale werkplaats in dienst genomen”, zegt burgemeester Agnes Schaap. Inmiddels werken er ongeveer vijftig mensen in Heelsum.

Aanvankelijk keek het gemeentebestuur naar gedeeltelijke nieuwbouw op de huidige plek. ,,Maar dan houd je hetzelfde probleem als nu en dat is dat er nauwelijks ruimte is om te manoeuvreren”, zegt projectleider René Jansen.

Burgemeester en wethouders vragen daarom nu 375.000 euro aan de gemeenteraad om een plan voor sloop en nieuwbouw op de huidige locatie uit te mogen werken. Vast staat al dat het terrein anders ingericht moet worden. De nieuwbouw komt waarschijnlijk meer tegen het talud aan en krijgt een verdieping erop. En er komt meer ruimte voor al het materiaal. ,,Alles moet een goede plek krijgen zonder dat het een doolhof aan materialen wordt. Want dat is het nu”, zegt de projectleider.

Efficiënte gemeentewerf

Burgemeester Schaap bevestigt dat. ,,Het moet een efficiënte gemeentewerf worden, waar goed kan worden gewerkt.” Daarom wordt ook de ontsluiting van het terrein verbeterd.

Als de gemeenteraad dit voorjaar instemt met de keuze voor nieuwbouw van de gemeentewerf, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. ,,Voor onze medewerkers is het belangrijk dat er perspectief is. We hebben wel een paar noodgrepen genomen, maar eigenlijk kan het niet meer.”

De projectleider verwacht dat er in de zomer van 2024 een ontwerp is. Dan moet ook bekend zijn wat de nieuwbouw kost. De gemeenteraad is dan aan zet en moet een besluit nemen. Geeft de raad akkoord, dan duurt de bouw nog ongeveer 1,5 jaar. De verwachting is dat de nieuwbouw op zijn vroegst begin 2026 gereed is.

