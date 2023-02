Nieuwe sportschool in hartje Arnhem: 'Hier niet met gewichten slepen'

indebuurt.nlIn hartje Arnhem zit sinds kort een nieuwe sportschool: My Fit Boutique. Fitnessen gaat hier niet helemaal zoals je misschien gewend bent. Lifestylecoach Daphne Hengelbrock werkt in de sportschool legt uit hoe het werkt.

Ogenschijnlijk zijn de sportmaterialen in de fitnessruimte vergelijkbaar met die in andere sportscholen in Arnhem. In de ruimte staan onder meer toestellen voor het trainen van verschillende spiergroepen, loopbanden en een krachthonk. Daphne legt uit dat de fitnessapparaten anders werken dan gebruikelijk. ”Je hoeft de apparaten niet handmatig in te stellen. Zo hoef je geen gewichten te kiezen of de zitting te veranderen. Je logt in op de toestellen.”

Volledig scherm De woonkeuken © indebuurt Arnhem

Trainen met een polsbandje

Inloggen op de toestellen? Dat heeft wat uitleg nodig. Als je bij My Fit Boutique begint met sporten krijg je een polsbandje. Het is een soort fitbit waarop Daphne eenmalig je niveau en lichaamsbouw instelt. Met het bandje kan je vervolgens alle toestellen automatisch afstellen, zonder zelf met gewichten en handvatten te hannesen. ”Als je je bandje bij een apparaat houdt, stelt het zichzelf in op een goed trainingsgewicht en de juiste zitpositie.”

Volledig scherm Daphne stelt een apparaat in © indebuurt Arnhem

Circuittraining van een half uur

Zit je eenmaal op een apparaat, dan ga je aan de slag met een circuittraining van ongeveer een half uur. Je gaat de verschillende toestellen af. Een balletje in het beeldscherm laat je zien hoeveel herhalingen of tijd je nog moet. Daarna wissel je door naar het volgende apparaat. Je vindt My Fit Boutique in het nieuwe pand aan de Langstraat 30.

