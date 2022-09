Nieuwe tegenvaller bij zwembad Valkenhuizen: donker water kan vervuiling betekenen

Het probleem kwam aan het licht toen de waterinstallatie van het relatief nieuwe complex, waarvan de bouw zo’n 11 miljoen euro kostte, weer werd aangeslingerd. Gevolg is dat het zwembad, dat eigenlijk aankomende maandag weer zou openen na het herstel van de coating, zeker nog enkele dagen langer gesloten blijft.

Volgens Sportbedrijf Arnhem, dat zwembaden huurt van de gemeente, kan het donkere water duiden op ‘microbiologische verontreinigingen’, zo staat in een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Om zeker te weten dat mensen straks in schoon water zwemmen, wordt dat eerst nog getest.

‘Vervelend voor gebruikers’

De resultaten moeten woensdag volgen. Als blijkt het zwemwater niet meer is vervuild, zou het zwembad op zijn vroegst een dag later weer in gebruik kunnen worden genomen.

‘Met het Sportbedrijf beseffen we dat dit vervelend is voor de gebruikers van het zwembad, maar de veiligheid van de gebruikers staat uiteraard voorop’, valt verder in de brief te lezen.