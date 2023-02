Nieuwe voegen voor Arnhem Centraal moeten druppels aan het plafond van de stationshal voorkomen

Die worden met vloeibare teer waterdicht gemaakt. Het moet problemen met lekkages, waar de stationshal uit 2015 lang mee kampte, in de toekomst voorkomen. Het werk is opnieuw opgepakt nadat het als gevolg van de vorst enige tijd stil lag.

Vanwege de werkzaamheden is het even wat lastiger om passagiers op te pikken en af te zetten bij de Kiss and Ride. Er is slechts één rijbaan beschikbaar. Verkeer van en naar de oppikzone, waar laden en lossen tijdelijk verboden is, wordt in goede banen geleid met verkeerslichten.