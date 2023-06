Nieuwe zaken en meer: 11 x Arnhems horecanieuws van de afgelopen tijd

met video Zwaarbewa­pen­de agenten vallen woning binnen in Arnhem: ‘Schandalig, ze wisten dat hij hier niet meer woont’

Zwaarbewapende politiemensen hebben dinsdagavond een inval gedaan in een woning aan het Adorppad in de Arnhemse wijk Vredenburg. Ze waren mogelijk op zoek naar een 22-jarige Arnhemmer. Deze man was niet in de woning aanwezig.