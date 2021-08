Nieuws gemist? Honden speuren op het water. En: wie ging er met de fooienpot vandoor?

Delen per e-mail

Eerst niet, toen wel en nu toch weer niet... De gemeente Apeldoorn vindt het bij nader inzien een foute beslissing om dit bedrijf een omgevingsvergunning te verlenen voor een voormalige slotenfabriek in Wenum-Wiesel.

Na twee maanden is er éindelijk een doorbraak in de zoektocht naar ‘Nijkerkse’ Samuël die verdween in een Italiaans meer: ‘Honden slaan op één plek aan’

Terwijl vele honderden mensen proberen te ontkomen aan de taliban en een leven in Afghanistan, barst de bom op het vliegveld in hoofdstad Kaboel. Letterlijk.

Max Verstappen staat te popelen. Want Spa (in België) is zijn favoriete circuit, maar ‘Zandvoort wordt ook heel interessant’.

Ronald de Boer niet langer vast gezicht bij ESPN: de sportzender niet blij dat hij ambassadeur is van het WK Voetbal in Qatar.

Morgen wordt het in de middag een graad of 20. Er is veel bewolking, af en toe laat de zon zich zien. In het binnenland kan een bui vallen. Er waait een ‘matige’ wind: kracht 3 tot 5.

Wie jatte de fooienpot uit de fietsenwinkel van Rinus uit Zwolle? ‘Zoiets doe je toch niet?’

Falend vaccinatiebewijs of niet, Go Ahead Eagles-fan Ton (79) kan waarschijnlijk gewoon het stadion in.

Phyllis (64) moet chocolaterie in Nunspeet opnieuw beginnen door brand bij de buren: ‘Ik kan er niet tegen’.

Fabian (11) komt zijn fiets brengen voor Afghaans vluchtelingetje: ‘Misschien kan ik iemand blij maken’.

