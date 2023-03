Nijmeegse Fenna (15) wint prijs van Britse ambassade • Huisarts geeft stokje door aan dochter en schoonzoon

Nieuws Gemist?Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 8 maart.

BAASJE VAN HOND DIE STUK NEUS AFBEET GAAT IN BEROEP | De Achterhoeker die vorige week bij de politierechter werd veroordeeld omdat zijn hond de neus van een bezoeker had afgebeten, gaat in beroep tegen de straf die hij heeft gekregen. De man vindt die opgelegde straf namelijk veel te zwaar.

MEER DAN 100.00- HUIZEN ERBIJ IN GELDERLAND, MAAR WAAR DAN? | In Gelderland moeten tot 2030 ruim 100.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Daarvan moeten ruim 60.000 woningen ‘betaalbare’ koophuizen en (sociale) huurwoningen zijn. De andere 40.000 woningen zitten in het hogere segment. De plannen zijn er. Maar waar moeten die huizen komen? En gaat dat lukken?

HONDERD JAAR OUD SCHEEPSWERF IN ARNHEM FAILLIET DOOR LAGE WATERSTAND | Een Arnhemse scheepswerf van ruim honderd jaar oud moet zijn deuren sluiten, omdat het water al tijden veel te laag staat. ,,Zo kunnen wij ons werk niet meer uitvoeren. Je kunt er ook niets aan doen, dit is klimaatverandering.”

NIJMEEGSE FENNA (15) WINT PRIJS VAN BRITSE AMBASSADE | De 15-jarige Fenna Coumans uit Nijmegen maakt zich sterk voor vrouwenrechten en dat valt op. De Britse ambassade in Den Haag is onder de indruk van haar essay waarin Fenna stelt dat het niet langer strafbaar moet zijn om een zwangerschap af te breken.

HUISARTS GEEFT STOKJE DOOR AAN ZIJN DOCHTER EN SCHOONZOON | Op verjaardagen proberen ze het niet over medische dingetjes te hebben. Maar dat lukt niet altijd, geven ze eerlijk toe. Logisch, ze zijn alledrie huisarts.

FAMILIE VEENHUIS VOOR DE TWEEDE KEER IN VIER JAAR DOOR BRAND GETROFFEN |Het zal wel loos alarm zijn, denkt Gerjan Veenhuis als hij midden in de nacht een telefoontje krijgt van de meldkamer van de brandweer in Zelhem. Maar zodra hij de deur opent van de timmerfabriek naast hun huis, beseft hij direct: het is wéér mis.

Gloednieuwe huizen, maar bewoners krijgen niet hun beloofde parkeervergunning: wat gaat hier mis?

Heb je een gloednieuw, modern huis gekocht, krijg je geen vergunning om je auto op het parkeerterrein een paar meter verderop te zetten. Het overkomt bewoners van nieuwbouwproject De Hollandse Tuin in Nijmegen-Noord. De kopers zijn hoogst verbaasd.

STAATSSECRETARIS OVER CONFLICT IN STREEKVERVOER: STOP MET STAKEN EN GA OM TAFEL | Werkgevers en medewerkers in het streekvervoer moeten weer met elkaar om tafel gaan en stoppen met de acties, vindt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Zij roept de partijen daartoe op ‘in het belang van de reiziger’.

PERSONEEL ZIEKENHUIS IN DOETINHEM GAAT STAKEN | Personeel van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gaat staken op donderdag 16 maart. Deze dag wordt er een zondagsdienst gedraaid in het ziekenhuis, wat betekent dat veel geplande afspraken niet doorgaan.

Volledig scherm In het Winterswijkse ziekenhuis zijn op meerdere plekken actieposters opgehangen. © DG

LEERLINGEN VERLOREN MEDESTUDENT MET MESSENGEWELD: DEZE LES MOET HET TIJ KEREN | Tieners dragen vaker een mes bij zich. Met soms fatale gevolgen. Het thema ligt gevoelig. Het ROC Nijmegen durft het probleem bespreekbaar te maken. De school laat Halt daarom gastlessen verzorgen. ,,Stel dat je in paniek je mes trekt en iemand neersteekt?”

RTL DOET ONDERZOEK NAAR VEILIGHEID WERKOMGEVING BIJ RTL NIEUWS | RTL laat onderzoek doen naar een veilige werkomgeving binnen de redactie van RTL Nieuws. Dat heeft hoofdredacteur Ilse Openneer meegedeeld aan de medewerkers.

VERBIJSTERING ALOM OVER DIEFSTAL ADELAAR EN BEELD VAN PARACHUTIST BIJ AIRBORNE MUSEUM | Ontsteltenis en verbijstering bij het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn dieven ervandoor gegaan met twee herdenkingsbeelden die de gevallenen van de Slag om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog eren.

Buurtbewoner met shovel trekt auto van het spoor voor de trein eraan komt

Een buurtbewoner heeft woensdag met een shovel een auto van het spoor gehaald voor de trein eraan kwam. De wagen kwam op de treinrails terecht door een aanrijding op de Goorsteeg tussen Ede en Lunteren.

Programmamaker Harry de Winter op 73-jarige leeftijd overleden

Programmamaker, presentator en kunstenaar Harry de Winter is dinsdagavond op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt. Hij was ongeneeslijk ziek en leed aan asbestkanker.

NAVO-BAAS VOORZIET AANSTAANDE VAL ZWAARBEVOCHTEN OEKRAÏENSE VESTING BACHMOET | De stad Bachmoet in Oost-Oekraïne, waar maandenlang gevochten is en die nu met omsingeling wordt bedreigd door het Russische leger en de huurlingen van Wagner kan ‘de komende dagen’ vallen, aldus Navo-chef Jens Stoltenberg.

