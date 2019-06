Noa's (17) zelfgekozen dood is wereldnieuws geworden, haar familie wil radiostilte

Dat in Nederland een 17-jarige actieve euthanasie zou kunnen krijgen zorgt op sociale media voor veel discussie. Andere media spreken dat tegen en melden dat de gevraagde euthanasie juist is geweigerd. Het overlijden van Noa kwam zo op nieuwssites in onder andere Spanje, Finland, Turkije, India, de Dominicaanse Republiek en Venezuela. Verslaggevers uit onder meer Duitsland, Engeland, Italië, en Verenigde Staten zijn in Arnhem op zoek gegaan naar de familie. De familie Pothoven betreurt het ten zeerste dat in de buitenlandse media wordt gesuggereerd dat hun dochter Noa overleden is door actieve euthanasie. Noa overleed zondag nadat ze was gestopt met eten en drinken. Ze werd begeleid door een medisch team.

In alle stilte afscheid nemen

Het gezin wil radiostilte, zegt vader Pothoven. De familie wil deze week in alle stilte afscheid nemen. De internationale mediastorm is hen niet ontgaan. ,,We hebben besloten op geen enkel verzoek tot een interview in te gaan. We zitten volop in de rouw om Noa, en dan kunnen we dit gedoe in de media absoluut niet erbij hebben. We willen er ook niks mee te maken hebben. We willen rust”, aldus de vader van Noa.