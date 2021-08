Nog een rijstrook afgesloten op A50, vertraging ten einde na ongeval bij Arnhem

Eén van de laatste zes glider piloten uit de Slag om Arnhem, Tony Orsi (99) is overleden

7 augustus ARNHEM - Eén van de laatste zes glider piloten die in september 1944 in de buurt van Arnhem landden en nog leefden, is overleden. Het gaat om sergeant Aldo Antonio ‘Tony’ Orsi. Hij is afgelopen week overleden in de leeftijd van 99 jaar.