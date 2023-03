Nóg meer hoofdpijn voor Vitesse door zaak-Abramovitsj: wat kunnen de gevolgen zijn?

1) Wat is er aan de hand?

Vitesse en Chelsea hebben altijd ontkend dat Roman Abramovitsj de drijvende kracht achter de Arnhemse club was. Maar door een lek vanuit een Cypriotische server is er nu een financiële link, zo heeft de Britse krant The Guardian onthuld met hulp van het Bureau of Investigative Journalism.



Het geld van de Rus, miljardair geworden door de handel in olie en gas, zou via brievenbusfirma’s in belastingparadijzen zoals de Maagendeilanden en Belize naar Arnhem zijn gevloeid.