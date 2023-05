Nooit meer een betaling via acceptgiro: gaat u het missen?

Eindelijk oplossing oude kerncentra­le Dodewaard: belasting­be­ta­ler betaalt ontmante­ling, bedrijven komen goed weg

DEN HAAG - De belastingbetaler draait grotendeels op voor de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard. De Nederlandse staat is van plan om alle aandelen van de eigenaren over te nemen, laat het kabinet aan de Tweede Kamer weten. Over de ontmanteling van de kerncentrale is al jarenlang discussie. De oplossing van het kabinet krijgt meteen felle kritiek.