Oekraïense mét kinderen in protest tegen uitzetting uit opvang Westervoort: ‘Houdt plek bezet voor échte vluchteling’

Me­ga-kring­loop opent in oud industrie­pand: ‘Vroeger was er wel eens schaamte, nu is het hip’

De Arnhemse kringloopwinkel 2Switch opent zaterdag de deuren op een nieuwe locatie: een oud industriepand aan de Leeghwaterstraat. Met zo’n 1.500 vierkante meter is het in één klap een van de grootste in de regio. Winkelen bij de kringloop is hip, tegelijkertijd is het steeds moeilijker om het kaf van het koren te scheiden.