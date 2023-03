Of Willem een historische voorpagina heeft? Nou, hij heeft er dus 60 en die staan in een spreadsheet

Stempas kwijt? Burgemees­ter Marcouch gaat wel even mee naar huis om te helpen zoeken

Geen moeite is Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch te veel om in zijn stad het opkomstpercentage bij de Provinciale Statenverkiezingen op te krikken. Een Arnhemmer die dacht dat hij zijn stempas kwijt was, kreeg woensdagochtend assistentie van de burgervader bij zijn zoektocht naar het document.