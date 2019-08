Olifant Pinky van Burgers’ Zoo krijgt eind augustus een nieuw maatje

Rustige oude dag

De éminence grise van Kolmården gaat eind augustus op reis. ,,Mits er niet weer een hittegolf is, want dan ga je geen dieren transporten”, zegt Lukkenaar. Daarna wordt Saba voorzichtig geïntroduceerd aan Pinky. Lukkenaar: ,,Aan de lichaamstaal kunnen we zien of er sprake is van interesse of agressie. Stapje voor stapje laten we ze aan elkaar wennen.”



Maar wat doe je als dierentuin als er bonje is in het olifantenverblijf? ,,In het ergste geval moeten we op zoek naar een andere dierentuin. Maar we hebben de nodige ervaring als het hierom gaat. We gaan er van uit dat het goed komt.”



Wanneer de bezoekers Saba kunnen zien is afhankelijk van hoe het dier reageert op vervoer en op Pinky.