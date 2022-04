OM in hoger beroep: Arnhemse terreurverdachten mochten niet als martelaar sterven

Broodje Hermoza is terug in Arnhem: ‘Naar de oude kaart heb ik helemaal niet gekeken’

ARNHEM - Een oude, vertrouwde naam is terug op Winkelcentrum Presikhaaf. Op het Gildemeestersplein, waar Mischa Smaak voorheen Smaak d’Italia runde, is vorige week Broodje Hermoza geopend. Geruisloos nog, de deur werd gewoon opengezet. Maar als het personeel is ingewerkt en alles loopt op rolletjes, volgt een feestelijke, officiële opening.

29 maart