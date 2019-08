OM in hoger beroep tegen vrijspraak militairen Oranjekazerne Schaarsbergen

Video Marlies Smeenge uit Arnhem portret­teert het verdwijnen­de kloosterle­ven

8:23 ARNHEM/ AMSTERDAM - Documentairemaakster Marlies Smeenge uit Arnhem is door drie Zusters Norbertienen met open armen ontvangen in hun Vlaamse klooster. Ze maakte haar afstudeerfilm over hen en hun hondje Skippy, die zondag is te zien op de Nederlandse televisie.