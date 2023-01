OM: ‘Man (59) die vader en zoon in Velp voor bijna twee miljoen afperste waarschijnlijk gevlucht naar Pakistan’

Burna Boy komt naar GelreDome: eerste Afrikaanse artiest ooit als hoofdact in Nederlands stadion

ARNHEM - De Nigeriaanse zanger en producer Burna Boy treedt zaterdag 17 juni op in GelreDome in Arnhem. Hij wordt aangekondigd als de allereerste Afrikaanse artiest ooit die als hoofdact een concert verzorgt in een Nederland stadion.

